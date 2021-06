Morning Glory : les électeurs RN sont-ils masochistes ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 22 juin : les mots « cache-misère » des LREM après leur taule aux régionales, le déni des responsables politiques face à l’abstention record du premier tour, la confusion entre les deux candidats en PACA, Renaud Muselier et Thierry Mariani et le masochisme des électeurs RN.