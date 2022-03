Morning Glory : les En Marche auraient-ils oublié qu’une élection est prévue ?

Chaque jour, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Ce vendredi 18 mars, ils reviennent sur l’excès de confiance des proches d’Emmanuel Macron qui semblent avoir oublié qu’une élection doit avoir lieu, sur la petite erreur de Bruno Le Maire au sujet de la hausse des prix et sur l’avis « particulier » de Jean-Marie Le Pen concernant les bombardements de civils en Ukraine.