Morning Glory : les grandes enchères du prix de l’essence

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 14 mars : le malaise de l’opposition face au coup de pouce de l’État sur l’essence, la dispute familiale des Le Pen par médias interposés et une alliance historique (non).