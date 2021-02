Morning Glory: les gros effets secondaires d’Olivier Véran après son vaccin

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 9 février : on scrute les éventuels effets secondaires sur le fraîchement vacciné ministre de la Santé, Louis Aliot sait comment attirer les chaînes d’info dans sa ville en faisant n’importe quoi, Hervé Morin confond les journalistes sur France 2, pour justifier son plantage du week-end, François Bayrou a une technique bien rodée qui oscille entre la mauvaise foi et le foutage de gueule avéré et pour finir on va faire un tour du côté de notre passé, jusqu’au 9 février 2020, quand on ne s’inquiétait pas encore du Covid.