Morning Glory : les Hercule Poirot des matinales

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 8 avril : les Ménard sont de retour à Paris, Christian Jacob nous fait la liste de ses plats préférés, François Bayrou fidèle à lui-même et Bruno Retailleau est toujours au front.