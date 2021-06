Morning Glory : les Insoumis ont réponse à tout

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 8 juin : on en apprend plus sur notre futur grâce au prophète Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis tentent d’allumer un contre-feu et le meilleur argument pour défendre le patron de LFI a été prononcé par Alexis Corbière.