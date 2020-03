Morning Glory : les politiques aiment les gens (surtout quand ils sont en campagne)

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 9 mars : le conseil de défense contre le Coronavirus a « oublié » les femmes, le gouvernement assure que le « point retraite » est facile à calculer (spoiler : non), Marine Le Pen devrait vraiment faire attention au vocabulaire qu’elle emploie et on adore les phrases un peu faciles des campagnes électorales.