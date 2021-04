Morning Glory : les politiques aussi font des poissons d'avril, mais sans faire exprès

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 1er avril : les politiques aussi font des poissons d’avril – mais pas toujours volontairement – dans ce monde qui va trop vite, Jean-Pierre Chevènement est là pour ralentir le rythme, et après « ce n’est pas un échec, ça n’a pas marché », le gouvernement s’est dégoté une nouvelle phrase pour ne pas dire qu’il s’est planté sur l’appli TousAntiCovid.