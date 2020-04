En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 9 avril : les duplex des politiques à la maison, c’est toujours un grand moment, après les avoir qualifié d’ « inutiles », de « pas utiles » et de « peut-être utiles », comment le gouvernement va-t-il appelé les masques ?