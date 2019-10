Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. A programme de ce 4 octobre : Ségolène Royal se présentera en 2022, mais vraiment, c’est pour nous qu’elle le fera, pas par ambition personnelle, la nouvelle émission prometteuse de la chaîne parlementaire, on n’est pas trop sûr que les propos du porte-parole du RN soient digne d’un député de la Répblique et on teste les talents de comédiens des politiques.

