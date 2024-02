Morning Glory : les politiques se mettent à (mal) citer Friends

Au programme de ce lundi 5 février 2024 : un sous-fifre d’Eric Zemmour nous vend du rêve, l’homme qui énerve plus Yannick Jadot qu’un SUV qui pollue, les pro de l’analyse et du sous-entendus, un jeu de mot, des citations 2.0 et un licenciement pour « manque de fun ».

En savoir plus sur Yann Barthes