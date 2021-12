Morning Glory : les réactions invraisemblables après l’interview d’Emmanuel Macron

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 16 décembre : le cirage de pompes post-interview des LREM, la ténacité des intervieweurs, un concours géant de « ni oui ni non », les images très « campagne présidentielle » de Marine Le Pen, les lapsus qui en disent long et des nouvelles de Papi Facho.