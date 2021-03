Morning Glory: les Républicains sortent l'artillerie lourde pour défendre Nicolas Sarkozy

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 2 mars : la condamnation de Nicolas Sarkozy a provoqué un séisme chez les Républicains, mais pas que ; les profs ne sont pas plus avancés sur leur vaccination future, merci Jean-Michel Blanquer ; Emmanuel Macron et les LREM se donnent beaucoup de mal pour se construire une image de gauche et les chaînes d’info de France sont heureuses de vous présenter un gros mollard dans un petit tube.