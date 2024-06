Morning Glory : les RN sont prêts… à ne pas être d’accord

Au programme de ce Morning Glory du 11 juin : des tractations de tous bords devant les caméras, les têtes de liste RN sont tous prêts à ne pas être d’accord sur rien, Marine Le Pen ne sait plus si Marion Maréchal est sa nièce ou pas et enfin Volodymyr Zelensky a très bien calé son discours devant l’Assemblée nationale.

En savoir plus sur Yann Barthes