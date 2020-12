En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 2 décembre : le gouvernement s’est transformé en coach de sport, Jean Castex a un tic un peu gênant, Nicolas Dupont-Aignan nous offre le fact-checking le plus pourri de l’Histoire et on termine sur une note d’espoir.