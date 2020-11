Morning Glory : les soutiens de Trump sont aussi ceux de Didier Raoult… coïncidence ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme : les soutiens de Donald Trump en France sont aussi les soutiens de Didier Raoult, Jean-Luc Mélenchon a parlé à plein d’internautes hier et certains ont eu des idées qui ne seraient pas passées sur TF1 1h plus tôt, Valérie Pecresse a mis ses gros sabots pour commenter l’élection de Joe Biden et Kamala Harris, François Hollande sait toujours très bien semblant de ne pas comprendre ce qu’on lui dit et le parcours « sans faute » de Thierry Breton.