Morning Glory : les syndicats s'inquiètent, mais pas de panique, Muriel Pénicaud est là

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 26 mars : Emmanuel Macron a annoncé un « plan massif » pour l’hôpital, mais la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a eu bien du mal à donner des précisions ; Muriel Pénicaud était sur le pont pour rassurer les travailleurs après l’assouplissement du Code du Travail (et on a évidemment rien compris) et, pour finir sur une note joyeuse, on pense que les prêtres sont en train de devenir les plus drôles du confinement.