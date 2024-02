Morning Glory : les victimes de la grève qui racontent leur vie à la télé

Au programme de ce Morning Glory du jeudi 15 février : les usagers qui n’ont rien à dire sur la grève et qui la subissent, la ministre de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui va d’un point A à un point B en passant par tout le reste de l’alphabet, Jean-Philippe Tanguy mélancolique et la capacité de Gérard Larcher à changer d’humeur en une demi seconde.

