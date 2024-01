Morning Glory : les vœux approximatifs de ces maires de France

Yann Barthes En savoir plus sur

Au programme de ce Morning Glory du jeudi 11 janvier : les chaînes d’information qui nous font vivre ce qu’il se passe dans l’estomac de Gabriel Attal, la réaction d’Amélie Oudéa-Castéra sur son arrivée à l’Education, le fameux « on va le faire » d’Emmanuel Macron, les villes de Pierrefitte et Bolbec qui glanent respectivement les prix de la synchronisation et de la mise en scène durant leurs vœux de début d’année et enfin la double promo cachée dans la matinale de TF1.