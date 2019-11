Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 novembre : on ne sait plus si les politiques sont des politiques ou des auteurs, François Hollande ne dit rien, mais ses yeux parlent, le nouveau jingle de France Info et Cédric Villani et son araignée étaient sur RTL.

