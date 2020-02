Morning Glory : l'espace d'un instant, on a cru avoir perdu la ministre du Travail

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 février : les réactions des politiques à l’annonce du retrait de Benjamin Griveaux, les difficultés à évoquer la dite vidéo « intime » de l’ex candidat à la mairie de Paris, a priori les chiffres du chômage sont bons ce qui fait enrager l’opposition, on a un peu peur parce qu’on a tout compris à ce que dit la ministre du Travail Muriel Pénicaud, Cédric Villani est la bête noire des ingés sons et Isabelle Balkany qui attend Patoche, c’est deux infractions de plus sur leur liste.

