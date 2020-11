En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 novembre : on débat des décos de Noël, Bruno Le Maire et son accent anglais-allemand et on démarre une période dite de « hamster » où les ministres ne peuvent plus rien dire.