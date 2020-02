Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 5 février : l’Heure des pros sur Cnews n’a jamais aussi bien porté son nom, on admire les beaux graphismes sur BFMTV et le gouvernement continue de sortir un argument complètement pété pour justifier leur refus d’allonger le congé deuil parental.

