Morning Glory : l’heureux hasard de la revalorisation des salaires des fonctionnaires

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 15 mars : le lapsus à la mode chez les politiques, l’heureux hasard de la revalorisation des salaires des fonctionnaires, Thierry Breton prend des risques avec la Chine, la famille interchangeable d’Anne Hidalgo et les bonnes idées des rédactions.