Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 septembre : on fait une grosse session samba avec Jean-Pierre Chevènement, on débusque la petite astérisque derrière la déclaration de la ministre du Travail d’accorder un budget d’un milliard d’euros pour l’emploi et on revient sur l’événement du jour : le grand secret autour de Michael Schumacher.