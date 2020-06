En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 9 juin : événement, Sibeth Ndiaye a ENFIN répondu à une question, le Covid a toujours bon dos, Nicolas Dupont-Aignan était sur Sud Radio avec une image assez peu flatteuse des hommages politiques et enfin, on prend un grand bol d’air avec Eric Zemmour.