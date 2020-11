Morning Glory : l’idée cadeau de Noël de Gérald Darmanin

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 novembre : l’opposition est obligée de se faire du mal pour éviter de dire du bien du gouvernement, Gérald Darmanin publie le petit recueil des citations de sa mémé, les agriculteurs et leur ministère ne s’entendent toujours pas, on se sent trahi par Arnaud Montebourg et il est désormais plus grave de commander Amazon que d’avoir un cadavre sur son pallier.