Morning Glory : l’incroyable subtilité (non) de Xavier Bertrand

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 29 mars : on découvre le Xavier Bertrand « candidat », les gros sabots de Laurent Wauquiez sont de retour et on regarde le dernier épisode de la série événement « Luc et Ségolène ».