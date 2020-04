En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès avec Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 avril : la longue, très longue et très inutile conférence de presse d’Edouard Philippe. 2h30 réelles, ressenties 7h.