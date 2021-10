Morning Glory : l’interview girouette de François Hollande sur Macron

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 20 octobre : l’interview dite « en girouette » de François Hollande, les auteurs de punchlines on fire, l’assurance de Xavier Bertrand et le meilleur de François Asselineau.