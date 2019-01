Tous les jours, Laurent Macabiès, Antoine Hanlet et Simon Laigle regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 24 janvier : le Parti socialiste n’est PAS mort, quoique… La liste « gilets jaunes » aux Européennes, Bernard Tapie part au quart de tour et la cohérence de Nicolas Dupont-Aignan n’est désormais plus à prouver.