Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 mai : les LREM disent tellement de bien de Nathalie Loiseau que c’est qu’elle est VRAIMENT en très mauvaise posture, on devrait offrir une palme d’or à Jack Lang et on a réussi à trouver 15 secondes de Laurent Wauquiez sans mensonge.