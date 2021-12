Morning Glory : LREM ne croit pas aux sondages, sauf quand ils leur sont favorables

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 8 décembre : Benoit Hamon nouvelle cible préférée des LREM, le retour surprise d’Anne Hidalgo, la commedia dell’arte politique, le travail passionnant de François Bayrou, le dossier patate le plus important de l’année et un remède magique.