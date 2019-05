Morning Glory : les LREM peuvent-ils NE PAS faire de langue de bois ?

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 mai : le décomptage du temps de parole énerve tout le monde (mais surtout Jean-Christophe Lagarde), on rappelle aux macronistes qu’ils ne sont pas tous seuls aux européennes, Jean-Pierre Raffarin s’est bien foutu de nous, les LREM sont incapables de ne PAS faire de langue de bois et Gilbert Colllard le lourdingue avait quelque chose à rajouter.