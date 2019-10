Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 22 octobre : on essaie de comprendre ce que dit la ministre du Travail Muriel Pénicaud, on sent que le ministre de l’Agriculture nous balade un peu sur les indemnisations promises après l’incendie de Lubrizol, on hésite encore sur la candidature de Benjamin Griveaux à Paris et la France Insoumise est de sortie.

