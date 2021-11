Morning Glory : M. Breton, il faut réviser avant de venir en interview

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 17 novembre : le sondage des Français heureux, les micros-trottoirs du bonheur et les rames de Thierry Breton sur la Pologne.