Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 26 novembre : on cire les pompes de Gilles Pélisson, le patron de TF1, c’était le bordel sur le plateau de BFM pendant l’interview de Nicole Belloubet, Philippe Martinez fait son grand retour, le jeu d’acteur de Jean-Pierre Raffarin était très au point ce matin et ça part un peu en vrille sur Radio Classique.

