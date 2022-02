Morning Glory : mais quel est vraiment le métier de Marlène Schiappa ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce jeudi 10 février : le ralliement d’Eric Woerth à Emmanuel Macron laisse de marbre Les Républicains, il ne reste plus un média qui trouve grâce aux yeux des politiques, certains ont un coup d’avance, Nadine Morano a toujours un coup de retard, le vrai métier de Marlene Schiappa et le retour des Ménard à Paris.