Morning Glory : mais qu’est-il arrivé à Gérald Darmanin ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 septembre : la présidentielle 2022 est dans 578 jours et on sent déjà que ça va être long, très long ; depuis son arrivée à l’Intérieur, Gérald Darmanin est passé du vocabulaire du bal-musette à celui de la rue – et c’est perturbant et les ministres ne portent-ils leur masque qu’une fois les caméras allumées ?