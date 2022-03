Morning Glory : mais qu’est-il arrivé à Marine Le Pen ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 24 mars : la double-casquette d’Emmanuel Macron sur M6, Marine Le Pen a bien révisé son programme économique, la déclaration d’Emmanuel Macron sur le RSA continue de faire bégayer sa majorité et la mauvaise foi de Jean-Luc Mélenchon.