Morning Glory : Manuel Valls tendance vieux sage

Chaque jour Laurent Macabiès débriefe pour vous les matinales radios et télés. Ce matin, on s’intéresse surtout à Manuel Valls. Lorsqu’il était candidat à la primaire de la gauche, Manuel Valls était toujours tiré à quatre épingles : rasé de près, costume-cravate bien lisse. Après sa cuisante défaite, il est réapparu avec une barbe, tout à fait dans l’esprit du nouveau gouvernement où ils sont plusieurs à afficher leur pilosité (Edouard Philippe, Christophe Castaner…) mais toujours en costume. Ce matin, Manuel Valls a franchi une nouvelle étape : la barbe est plus fournie et il a rangé sa chemise au placard pour un col roulé, tendance vieux sage spécialiste de la paix.