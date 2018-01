Morning Glory : Les « En Marche » à la rescousse sur Notre-Dame-des-Landes

Aujourd’hui le Morning Glory est sponsorisé par Le Chili. Oui, c’est un pays qui sponsorise le Morning Glory. Enfin, plus exactement : la distance qui sépare l’Europe du Chili. C’est… Loin. La preuve avec le Pape. Et hier, on vous a laissé sur cette archive du Macron candidat qui parle de Notre Dame des Landes. "Mon souhait, c’est de le respecter, donc de le faire" Bon et ben non. Il s’agit donc du premier « je ne fais pas ce que je dis » de la Présidence Macron.