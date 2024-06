Morning Glory : Marine Le Pen cache un petit secret

Au programme de ce Morning Glory du 30 mai : Marine Le Pen adepte du "Oui oui oui" pour ne pas admettre qu’elle ment au sujet de la motion de censure, on ne comprendra jamais Nicolas Dupont-Aignan et enfin moment calme avec Valérie Pécresse, dont le "Chuuuut" nous apaise et nous inspire.

