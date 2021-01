En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 18 janvier 2021 : le mariage de Jean-Marie Le Pen, la communication autour du Covid a « légèrement » changé, le point Godwin a été atteint incroyablement rapidement sur LCI, Marine Le Pen ingérable sur BFMTV et on a fait tout notre possible pour soutenir Valérie Pécresse qui veut aider les étudiants.