Morning Glory : Marine Le Pen n’est "pas médecin", mais…

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 12 janvier 2022 : le résumé de la campagne présidentielle vue par les chaînes d’info, Marine Le Pen et la constance, Manuel Valls sur tous les râteliers, l’optimisme mesuré de Jean-Michel Blanquer et l’entre-soi des politiques.