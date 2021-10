Morning Glory : Marine Le Pen revient à elle

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 11 octobre : la période dite « de la manche » est ouverte, Marine Le Pen est revenue à ses fondamentaux, la volte-face d’Arnaud Montebourg, le lapsus du jour et le mot du jour du gouvernement.