Morning Glory - Marine Le Pen vs Éric Zemmour : qui copie qui ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 20 janvier : on radote chez Adrien Quatennens, Marine Le Pen et Éric Zemmour se battent pour savoir qui copie l’autre, Xavier Bertrand toujours pas remis de sa défaite à la primaire de la droite et la confiance aveugle de Nicolas Dupont-Aignan envers lui-même.