Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 04 décembre : le meilleur dîner de votre vie, LA nouvelle personne importante de la République, Nicolas Dupont-Aignan a bien sonné les cloches d'Edouard Philippe et Marine Le Pen a eu une conversation avec elle-même.