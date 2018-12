Tous les jours, Laurent Macabiès, Antoine Hanlet et Simon Laigle regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 décembre : les félicitations pour Elizabeth Martichoux, le rétropédalage du gouvernement nous apprend à compter, François Bayrou ne sait pas faire court - du tout - et le mot du jour du youtubeur Jean-Marie Le Pen.