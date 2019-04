Morning Glory : Marine Le Pen vous offre une cure d’optimisme

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 2 avril : Raphaël Glucksmann a pris très cher sur Europe 1, on croyait Marine Le Pen pessimiste alors qu’en fait, c’est tout l’inverse, on a compris la technique des LREM pour « séduire » les Français, Jean Lassalle fait son retour à la télévision et François Hollande a réussi à mettre tout le monde d’accord (mais pas comme il aurait voulu)